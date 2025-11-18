انسحب الفنان السوري محمد الأحمد من مسلسل «كذبة سودا» الذي كان مقررًا عرضه في رمضان 2026، ما دفع الشركة المنتجة لإصدار بيان رسمي يوضح التفاصيل.

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «كذبة سودا»، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، سبب انسحاب محمد الأحمد، مشيرة إلى أن ضيق الوقت وتعذّر التوفيق بين التزامات الفنان الحالية ومواعيد تصوير المسلسل كانا السبب الرئيسي وراء قراره.

وأكدت الشركة في بيانها تقديرها لاحترافية الأحمد وتعاونه خلال مرحلة التحضير، متمنية له التوفيق في أعماله القادمة، موضحة أن التحضيرات مستمرة وفق الجدول الزمني المخطط له، وسيتم الإعلان قريبًا عن اسم النجم البديل لضمان استمرار سير العمل دون أي تأخير.

بين «لما شفت» ونجاح «فرانكلين»

في الوقت نفسه، يواصل محمد الأحمد تصوير مشاهده في مسلسل «لما شفت» إلى جانب النجمة إيميه صياح تحت إدارة المخرج دافيد أوريان، ويتكوّن العمل من 10 حلقات.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «مزيان»، الرسّام الذي يفقد بصره فجأة ليواجه شهرة غير متوقعة تغيّر مجرى حياته، في إطار درامي مشوّق يمزج بين التوتر والبعد الإنساني، مع تصويره بين قطر ولبنان بعد الإعلان عن المشروع الشهر الماضي، ليصبح من أبرز أعمال الأحمد المنتظرة خلال الفترة القادمة.

تفاصيل أحدث ظهور

وكان آخر ظهور درامي لمحمد الأحمد في مسلسل «فرانكلين» مع النجمة دانييلا رحمة، الذي سجل حضورًا قويًا على قوائم المشاهدة في العديد من الدول العربية.

وتناول المسلسل قصة أب محترف في التزوير يسعى لإنقاذ ابنته من الموت، فيضطر للتعاون مع حبيبته السابقة لتزوير أوراق مالية من فئة مائة دولار، وهو الحل الذي يعيد الأمل في إنقاذ ابنته.

وضم العمل نخبة من النجوم، مثل: طوني عيسى، فايز قزق، يوسف حداد، وسام صليبا، بيار داغر، جورج شلهوب، ساندي بيل، سمارة نهرا، وخالد السيد.