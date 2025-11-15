انقلاب سيارة أحمد سعد على طريق السخنة.. وزوجته تكشف لـ«عكاظ» حجم الإصابات

كشف الفنان المصري عمرو سعد، أن شقيقه المطرب المصري أحمد سعد نجا من حادثة سير خطيرة تعرض لها أثناء قيادته لسيارته على طريق العين السخنة خلال توجهه لإحياء إحدى حفلاته.

عمرو سعد يطمئن الجمهور

وطمأن عمرو سعد الجمهور عبر منشور على «فيسبوك»، مؤكداً أن الحادثة كانت عنيفة، إلا أن أحمد سعد تجاوز الأزمة وهو الآن بحالة صحية مستقرة وجيدة.

تفاصيل إصابات أحمد سعد

ومن جانبها، أوضحت علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن زوجها تعرّض لعدة إصابات وكدمات شديدة في منطقة الظهر، ما تسبب له بصعوبة في الحركة. وأضافت زوجته أن السيارة تحطمت تمامًا بعد أن انقلبت عدة مرات بينما كان بداخلها.

آخر ظهور لـ أحمد سعد قبل الحادثة

وقبل ساعات من وقوع الحادثة، كان أحمد سعد قد أحيا حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة، وسط حضور نخبة من النجوم، بينهم محمد إمام، وحفيد الزعيم عادل إمام، وليلى علوي وآخرون.

وقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء، من بينها أغنيته المعروفة «مكسرات»، في أجواء مليئة بالحيوية والبهجة.