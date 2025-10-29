أنهت الفنانة المصرية زينة تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد «ورد وشوكولاتة»، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق عرضه على أحد المنصات، حيث تبدأ الحلقات الأولى غداً الخميس 30 أكتوبر، بمعدل حلقتين أسبوعياً.

مرحلة التحضيرات والتصوير



واستمر تصوير مسلسل «ورد وشوكلاتة» لنحو ثلاثة أشهر، تخللتها فترات توقف متقطعة بسبب الإجازات وانشغال عدد من أبطاله بأعمال فنية أخرى.

إصرار على التصوير رغم الإصابة



ومن جانبه، أصرت زينة على استكمال التصوير التزامًا بجدول العمل، وذلك بالرغم من تعرضها لإصابة قوية في الركبة أثناء تصوير أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، نتج عن الحادث شرخ في الركبة تطلب وضع جبيرة طبية.

ونصح الأطباء زينة بالراحة لمدة 21 يومًا، إلا أنها رفضت التوقف حتى انتهاء تصوير العمل، ما جعل إصابتها لم تلتئم بالكامل حتى الآن.

صناع وقصة المسلسل



ويشارك زينة في البطولة كل من محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، العمل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

ويستوحى المسلسل من قصة حقيقية خلال 10 حلقات، ستثير جدلًا واسعًا في العالم العربي، حيث تبدأ الأحداث في أجواء رومانسية حالمة قبل أن تتحول تدريجيًا إلى صراع نفسي وعاطفي معقد وصولًا إلى نهاية مفاجئة وغير متوقعة.