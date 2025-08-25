محمد منير يطمئن جمهوره بعد تعافيه من وعكته الصحية

ظهر الفنان المصري محمد منير لأول مرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية. ونشر الإعلامية بسمة وهبة فيديو وصورًا على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت «الكينج» مبتسمًا في لحظات عفوية، مؤكداً استمرار عطائه الفني رغم المرض.

وخلال اللقاء، استحضرت وهبة ذكريات الثمانينات بغناء مقطع من أغنية «شجر الليمون»، فرد منير مبتسمًا مشيرًا إلى سنة إصدار الأغنية: «1981»، مما يعكس ارتباطه العميق بتاريخه الفني.

وكان محمد منير قد نُقل إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة إثر وعكة صحية مفاجئة، قبل أن يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره على صحته.