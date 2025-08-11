كشف الفنان المصري كريم فهمي حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول نشوب خلاف جمعه مع المخرج المصري كريم العدل خلال تصوير مسلسل «220 يوم»، الذي يعرض حاليا عبر منصات الإلكترونية المختلفة.

وحسم كريم فهمي الجدل بنشر عدد من الصور جمعتهما على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وعلق قائلاً:«رحلة طويلة مع صديقي كريم العدل ولسه»، لينفي بذلك التعليق وجود أي خلافات بينهما.

أبطال وقصة مسلسل «220 يوم»

ويشارك في بطولة مسلسل «220 يوم» كريم فهمي، صبا مبارك، وضم العمل: حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رأفت، وآخرين، وهو من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، إنتاج شركة الصباح.

ويظهر مسلسل 220 يوم خلاله كريم وصبا في دور زوجين، وتجسد حنان سليمان شخصية والدة كريم فهمي، فيما تظهر عايدة رياض في دور خالته وابنها علي الطيب الذي يقدم شخصية مهندس معماري، وابن خال كريم فهمي خلال الأحداث، ويمر بتحدٍ كبير في إطار درامي مشوق.