في أمسية امتزج فيها عبق التاريخ بجمال الحاضر، وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب، نظمت جمعية الأدب المهنية (ممثلة بسفرائها في صبيا) فعالية أدبية وثقافية نوعية تحت عنوان: «صبيا الذاكرة والتاريخ: الموروث الشعبي والشعري» وسط حضور لافت من النخب الأدبية، والمثقفين، والإعلاميين.

استضافت الأمسية الكاتب حسين بن ضيف الله مريع الذي استعرض في حديثه كتابًا يختصر حكاية الأرض والإنسان في صبيا، مبرزًا الموروث الشعبي والشعري الذي يمثل الهوية الأصيلة للمنطقة. وأدار الحوار عبدالكريم الحميد الذي قاد دفة الحديث نحو استنطاق الذاكرة الجمعية للمكان.

وتطرق مريع خلال الفعالية إلى تفاصيل دقيقة من تاريخ صبيا وعاداتها القديمة، مسلطًا الضوء على: التعليم قديمًا: بداياته، وتحدياته، والكتاتيب التي خرجت أجيالًا من المثقفين، وبدايات الشغف الرياضي في المنطقة وتطوره.

واستعرض «مريع» بأسلوب شيق فرحة الأهالي قديمًا باستقبال شهر رمضان المبارك، وطقوس الأعياد التي كانت تجمع القلوب قبل الأجساد، كما عرض بعضًا من النصوص الشعرية التي تغنت بصبيا. وقد شهدت الأمسية مداخلات ثرية من المثقفين والإعلاميين الذين أثروا النقاش برؤاهم حول أهمية توثيق التاريخ الشفهي والمكتوب للمنطقة.

وفي ختام الفعالية، قام ممثلو «سفراء صبيا» بتقديم شهادات الشكر والتقدير لحسين مريع، والمحاور عبدالكريم الحميد؛ تقديرًا لعطائهما المعرفي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها جمعية الأدب المهنية إلى تعزيز الوعي الثقافي، وربط الأجيال الجديدة بموروثهم الأدبي والتاريخي.