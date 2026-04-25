كشفت الإعلامية المصرية هالة سرحان كواليس مشاركتها في فيلم «الست لما»، بطولة الفنانة المصرية يسرا، مؤكدة أنها ستظهر كضيفة شرف ضمن أحداث العمل، بعد ترشيح مباشر من الفنانة المصرية يسرا نفسها.

كواليس مشاركتها

وقالت هالة في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك» إنها تلقت مكالمة مفاجئة من يسرا جاءت قبل شهرين، عرضت عليها المشاركة بشكل حاسم، قائلة لها إنها ستكون ضيفة شرف في العمل، وهو ما أسعدها كثيرًا، مشيرة إلى العلاقة القوية التي تجمعهما والتي تقوم على الصداقة والمودة المتبادلة.

تجربة التمثيل للمرة الأولى

وأضافت هالة سرحان أن تجربة التمثيل كانت صعبة عليها في البداية، خصوصًا أنها غير معتادة على حفظ الجمل أو الأداء التمثيلي، موضحة أنها كانت تعتمد دائمًا على الارتجال في حواراتها الإعلامية.

صعوبات أثناء التصوير

وتابعت أنها واجهت صعوبة كبيرة أثناء التصوير، وتعرضت للتوجيه والتصحيح أكثر من مرة من المخرجة، قائلة إنها شعرت بأنها مبتدئة أمام الكاميرا، رغم دعم يسرا المستمر لها خلال التصوير.

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة محبة ليسرا، مهنئة إياها على العمل، معتذرة عن أي أخطاء أثناء التصوير، مؤكدة أن التمثيل تجربة صعبة للغاية بالنسبة لها مقارنة بالإعلام.

فريق وصناع العمل

يضم فيلم «الست لما» بطولة الفنانة يسرا مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمد جمعة، محمود البزاوي، رانيا منصور، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين.

ضيوف الشرف

ويشارك في الظهور كضيوف شرف كل من: حسين فهمي، كندة علوش، فتحي عبدالوهاب، مصطفى أبو سريع، حمدي الميرغني، أحمد صيام، والإعلامية رضوى الشربيني، وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.