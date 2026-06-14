أكد لـ«عكاظ» النجم الدولي السابق نايف القاضي أهمية الالتفاف ودعم المنتخب السعودي في مرحلته الحالية، واصفاً إياها بـ«الصعبة»، لا سيما أن تغيير الجهاز الفني جاء في وقت ضيق وحرج للغاية، وشهد الكثير من التأخير، مشيراً إلى أنه رغم هذه الظروف، إلا أن هناك بوادر إيجابية ظهرت خلال المباريات الودية الأخيرة، موضحاً أن أداء الفريق بدأ يتطور نوعاً ما، وإن لم يصل بعد إلى المستوى المأمول والمنتظر من الشارع الرياضي.



ووجّه القاضي رسالة إلى نجوم الأخضر طالبهم فيها باللعب بروح عالية وبقلب واحد داخل المستطيل الأخضر، مبيناً أن الروح القتالية والجهد الجماعي كفيلان بتغطية وإخفاء أي جوانب أو نواقص فنية قد يعاني منها الفريق.



وأبدى المدافع السابق تفاؤلاً كبيراً بقدرة المنتخب على تجاوز التحديات والوصول إلى دور الـ32، مستنداً في ذلك إلى حماس اللاعبين وقتاليتهم المعهودة داخل الملعب، والتي ستكون الدافع الأكبر لإسعاد الجماهير السعودية ومواصلة المشوار بنجاح.