كشف الفنان السوري مكسيم خليل ملابسات عدم عودته إلى وطنه سورية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يمر بمرحلة حياتية تمنعه من اتخاذ هذه الخطوة وتجعله يترك الأمور للظروف.

الاستقرار الحقيقي

واعتبر في تصريحات إعلامية أدلى بها خلال استضافته في برنامج «منا وفينا»، الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري، بأن الاستقرار الحقيقي ينبع من الداخل ووجوده في أي مكان آخر هو تحصيل حاصل، مؤكداً بأن رغبته في العودة لسورية قائمة ومستمرة كونها بلده التي يحبها، إلا أن قرار العودة مرتبط بعوامل عدة ومقومات أساسية أبرزها توفر الأمن، والعدالة، وضمان عدم التعرض للأذى، إلى جانب وجود مجتمع متسامح ومتفاهم، مع توفر خدمات رئيسة كالتعليم.

أبعاد اجتماعية

وأشار خليل إلى وجود أبعاد اجتماعية أخرى تزيد من تردد البعض في العودة، لا سيما أولئك الذين قضوا نحو 14 عاماً خارج البلاد واندمج أبناؤهم في مجتمعات بديلة سواء في أوروبا أو غيرها، لافتاً إلى صعوبة انتزاع الأبناء من بيئة اعتادوا عليها، مثمناً في الوقت ذاته جهود كل من قرر العودة ونقل خبراته للمساهمة في بناء الوطن.

معايشة الموت

وقال خليل إنه لا يخشى الموت لأنه سبق واختبره فعلياً، مشيراً إلى أن معايشة الموت تتخذ صوراً مختلفة شعورية ونفسية، وليس فقط صورة واحدة مألوفة.

وتناول خلال اللقاء مفهوم الموت من زاوية فلسفية وإنسانية، معتبراً أن التفكير فيه جزء طبيعيّ من وعي الإنسان بوجوده، وليس أمراً بعيداً عن تفاصيل الحياة اليومية.