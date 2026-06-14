يحيي الفنان راشد الماجد، الشهر القادم، حفلاً غنائياً بعنوان «راشد في المسرح الملكي بالرباط»، بقيادة المايسترو وليد فايد.

ليلة من العمر

وشارك الماجد جمهوره بوستر الحفل عبر حساباته الرسمية، وكتب: «موعدنا يوم الخميس 9 يوليو في الرباط، التذاكر غداً الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المغرب عبر Webook».

كما نشر إعلان الحفل وعلّق عليه قائلاً: «الرباط على موعد مع ليلة من العمر، الفنان الكبير راشد الماجد على المسرح الملكي في أمسية استثنائية تحمل الإحساس والطرب، ترقبوا الإعلان عن التفاصيل قريباً».

حفلات قادمة

ويستعد الماجد كذلك للغناء في الكويت، بعد غياب نحو 6 أعوام عن إحياء الحفلات هناك، إذ سيحيي ليلتين استثنائيتين بعنوان «راشد في الكويت»؛ الأولى يوم 18 يونيو، والثانية يوم 20 يونيو، وذلك على مسرح الأرينا كويت.

وكان آخر حفل أحياه راشد الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبوظبي، إذ قدّم ليلتين استثنائيتين على مسرح الاتحاد أرينا تحت عنوان «راشد في أبوظبي».