في مشهد استثنائي لا يتكرر كثيراً، خطفت الساعة الثالثة فجراً الأضواء في جدة، حين تحولت الواجهة البحرية إلى مسرح مفتوح للاحتفال بإنجاز النادي الأهلي، مع انطلاق مسيرة جماهيرية كبرى جسّدت لحظة تاريخية عاشها أنصار «الراقي» حتى ساعات الصباح الأولى.

حافلة الأبطال.. والجماهير تصنع المشهد

وتقدّم نجوم الأهلي المسيرة على متن حافلة مكشوفة، جابت طريق الواجهة البحرية وكورنيش جدة وسط حشود جماهيرية غفيرة، تفاعلت بالأهازيج والهتافات، في لوحة احتفالية امتزج فيها صوت البحر بفرح الجماهير، لتوثّق واحدة من أجمل ليالي الكرة السعودية.

لقب يُكتب للتاريخ

وجاءت هذه الاحتفالات بعد أن جدّد الأهلي عهده مع الذهب القاري، بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 للمرة الثانية توالياً، مؤكداً مكانته كأحد أبرز أقطاب الكرة في القارة.

نهائي التحدي.. وروح لا تنكسر

ولم يكن طريق اللقب مفروشاً بالورود، إذ خاض «الراقي» النهائي أمام ماتشيدا الياباني في ظروف صعبة، بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد زكريا هوساوي، إلا أن الفريق أظهر صلابة كبيرة وروحاً قتالية عالية، حافظ بها على توازنه حتى صافرة النهاية.

البريكان.. لحظة الحسم

وفي خضم التعقيدات، برز فراس البريكان بطلاً للمشهد، بعدما سجل هدف الحسم الذي منح الأهلي التفوق، وأشعل مدرجات الفرح، ليضع بصمته في واحدة من أهم محطات النادي القارية.

وبين ليلة التتويج وصباح الاحتفال، كتبت جدة فصلاً جديداً من الحكاية.. عنوانه: «الأهلي بطل.. والجماهير شريكة المجد»