تصدر اسم «جميلة السينما المصرية» الفنانة ميرفت أمين محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء متضاربة حول حالتها الصحية، أثارت قلقاً واسعاً بين جمهورها ومحبيها في أرجاء الوطن العربي.

بدأ الأمر بتداول أخبار غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعت تعرض الفنانة المصرية لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، وهو ما أشعل موجة من التساؤلات والبحث عن حقيقة الوضع الصحي لنجمة تألقت أخيراً في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي».

ولوضع حد لهذا الجدل، خرجت ميرفت أمين لتقطع كل تلك الأقاويل، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة. وأوضحت الفنانة أن ما حدث لا يتعدى كونه «نزلة برد بسيطة» تسببت في وعكة طفيفة، وأنها تتواجد في منزلها حالياً وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي بعيداً عن أي مستشفيات.

وفي سياق متصل، أكد مقربون من الفنانة أن الأخبار التي تم تداولها حول تدهور حالتها الصحية لا تمت للواقع بصلة، مشيرين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قامت بتضخيم «عارض صحي عابر» ليصبح مادة إخبارية مقلقة. ودعت صفحات محبيها إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بسرعة البرق دون أي سند أو مصدر موثوق.

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه ميرفت أمين حاضرة في ذاكرة الجمهور بأدوارها المميزة، حيث كان آخر ظهور لها في عمل درامي خلال الموسم الرمضاني المنقضي، لتثبت مجدداً أن مكانتها في قلوب محبيها لا تتأثر بفقاعات الشائعات العابرة.

وتبقى الحالة الصحية للفنانة مستقرة تماماً، وما جرى لم يكن سوى موجة مبالغات لا تعكس واقع النجمة التي طمأنت جمهورها بكلمات واضحة: «أنا بخير».