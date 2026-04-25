قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الفنانة المصرية هالة صدقي، 20 ألف جنيه ودفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني في الدعوى المقامة من الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تتهم فيها صدقي بسبّها وقذفها والتطاول عليها.

مطعم وكافي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدّم شاليمار الشربتلي ببلاغ، ادّعت فيه تحويل مبالغ مالية إلى هالة صدقي للمشاركة في مشروع مطعم وكافيه بمنطقة الشيخ زايد. وأفادت الشربتلي بأنها حوّلت مليونين و483 ألفاً و480 جنيهاً، مطالبةً المحكمة بانتداب خبير حسابي لتحديد نصيبها من أرباح المشروع، مستندةً إلى تحويلات بنكية تعود إلى عامين سابقين.

غير أن المحكمة برّأت هالة صدقي من هذا الاتهام، لتبدأ الأخيرة سلسلة من المنشورات على صفحاتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تشير فيها إلى المدعية بألفاظ قاسية وساخرة منها، ما دفع زوجة خالد يوسف لإقامة الدعوى السابقة.