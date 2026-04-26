تخوض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جولة عالمية مكثفة خلال مايو 2026، تشمل 9 حفلات موزعة على 3 قارات، وفق جدول زمني متسارع يعكس اتساع حضورها الجماهيري دوليًا.

وتنطلق الجولة من الولايات المتحدة يوم 3 مايو بحفل في نيوجيرسي على مسرح Newark Symphony Hall، قبل أن تتجه إلى شيكاغو في 9 مايو، ثم ديترويت في 10 مايو، تليها لوس أنجليس في 14 مايو على مسرح Dolby Theatre، وتختتم المحطة الأمريكية في 15 مايو بمدينة تيميكولا داخل Pechanga Resort Casino.

وتنتقل نانسي عجرم إلى أوروبا، حيث تحيي حفلتين متتاليتين في باريس، الأولى في 22 مايو على مسرح Olympia Paris، والثانية في 23 مايو داخل Palais des Congrès، في واحدة من أبرز محطات الجولة من حيث الحضور الفني والجماهيري.

وتُسدل الستار على جولتها في أستراليا، بحفلة في ملبورن يوم 29 مايو على Margaret Court Arena، تعقبها حفلة ختامية في سيدني يوم 30 مايو على مسرح ICC Sydney Theatre، ضمن حضور متنامٍ للحفلات العربية في القارة.

وتعكس هذه الجولة توزيعًا جغرافيًا مدروسًا، يجمع بين أسواق تقليدية للفنانة ومناطق تشهد توسعًا في الطلب على الحفلات العربية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات البوب العربي عالميًا.