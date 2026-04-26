أبدت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ رغبتها في إنتاج فيلم سينمائي ضخم يتناول المسيره الفنية والإنسانية للعندليب الأسمر، على غرار فيلم السيرة الذاتية الذي يُعرض حالياً «Michael»، والذي يروي القصة الكاملة لحياة أسطورة الغناء «ملك البوب» مايكل جاكسون.

التصوير في المنزل

وأكدت الأسرة ترحيبها الكامل بتصوير المشاهد الأساسية للعمل داخل منزل عبدالحليم حافظ، ما يمنح الفيلم واقعية ومصداقية. وأضافت في بيانٍ صحفي: «نحن كعائلة مستعدين لتقديم كل الدعم والمساعدة بكل المعلومات والتفاصيل والأسرار الفنية التي تجعل هذا العمل مختلفاً عما تم تقديمه من قبل». وتابعت: «على استعداد أيضاً بأن يتم تصوير هذا العمل (الجانب الشخصي والإنساني والفني) في منزل عبدالحليم حتى يكون مماثلاً للواقع، وتكون أول مرة يتم تصوير عمل فني بإبهار بصري داخل منزل حليم».

حكايات لم تروَ

وأشارت الأسرة في بيانها إلى أنّ حياة عبدالحليم الشخصية والفنية تستحق أن يتم إنتاج أكثر من عمل لها، حتى تعرض كل الجوانب في حياته منذ البداية وحتى وفاته «لا يزال هناك الكثير والكثير الذي لم يتم تناوله بعد في حياة عبدالحليم، فقد كان ولا يزال أسطورة الغناء في الوطن العربي، والقاعدة الجماهرية له تتزايد رغم وفاته منذ نصف قرن».

ولفتت إلى أنّ «الفنان محمود عزازي هو الأنسب لتقديم دور عبدالحليم، وسيكون هناك تفاعل قريباً من المنتجين وصُنّاع السينما لتنفيذ هذا العمل بشكلٍ استثنائي يليق بحليم».

مايكل جاكسون

وتشهد صالات السينما حول العالم عرض فيلم «Michael»، بعد طول انتظار، كونه يروي القصة الكاملة لحياة أسطورة الغناء «ملك البوب» مايكل جاكسون، ويسلط العمل الضوء على عبقريته الإبداعية، وسعيه الدؤوب للكمال الفني، وتفانيه المطلق في عمله. لكنه في الوقت ذاته لا يغفل التحديات، والاتهامات، والمآسي التي رافقت مسيرته، مقدماً صورة سينمائية ضخمة ومتوازنة للرجل الذي أبهج العالم أجمع، بينما كان يخوض معاركه الشخصية الصعبة خلف الأبواب المغلقة.