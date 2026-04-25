تخوض الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية، وتتواجد حالياً في لندن لإنهاء المراحل النهائية من مونتاج أول فيلم سينمائي تقوم بإخراجه وبطولته، ضمن مشروع عالمي لم تكشف تفاصيله الكاملة بعد.

كواليس تجربتها الإخراجية

ويحمل العمل طابعاً يجمع بين الأكشن والخيال العلمي، في تجربة تعتبرها خطوة مختلفة عن أعمالها السابقة، خصوصاً أنها تدخل من خلالها مجال الإخراج لأول مرة، إلى جانب مشاركتها أمام الكاميرا، في محاولة لتقديم رؤية فنية خاصة بها على المستوى العالمي.

تعاون دولي

ويضم الفيلم فريق عمل دولياً من بريطانيا وهوليوود، إضافة إلى تعاون مع منسق مشاهد الأكشن الشهير Greg Powell، المعروف بمشاركته في أفلام ضخمة مثل Mission: Impossible وHarry Potter، ما يعكس طبيعة المشروع الإنتاجية الكبيرة.

وتأتي الخطوة ضمن توجه سينتيا خليفة نحو توسيع نشاطها الفني خارج العالم العربي، بعد مشاركتها في أعمال عالمية مثل «White Mars» مع Lucy Hale وLuke Newton، وكذلك فيلم«Borderline» مع Lucien Laviscount.

استمرار النشاط الفني

وفي الوقت نفسه، تواصل سينتيا حضورها في السينما والدراما المصرية عبر أعمال مثل فيلم «سفاح التجمع»، ومسلسلي «وننسى اللي كان» و«فرصة أخيرة»، لتجمع بين التجربة المحلية والانفتاح على الإنتاجات العالمية في مسار واحد متصاعد.