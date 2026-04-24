استضاف بيت الثقافة في جازان الشاعر والمترجم ورئيس جمعية أدبي جازان حسن أحمد الصلهبي، في مساء عبق بشذى أوراق التأليف، ولم يخل من نفحات الشاعر والشعر في حضور لافت جمع جمهورًا عريضًا من الشعراء والأدباء والمثقفين.

وعلى مدى أكثر من ساعة حاور فيها الأديب محمد الرياني الشاعر والمترجم الصلهبي عن رحلة الكلمة والترجمة والشعر تزامنًا مع اليوم العالمي للكتاب ٢٠٢٦م. وافتتح الشاعر الصلهبي حديثه بأنه كان شغوفًا بالقراءة منذ أن كان تلميذًا صغيرًا يتعلم الأبجدية وسط المكتبات المدرسية، ثم طالبًا جامعيًّا بجامعة الملك سعود بقسم اللغة الانجليزية، حيث فُتح له المجال نحو الأدب العالمي علاوة على الأدب المحلي والعربي.

وقال الصلهبي الذي نشر أول دواوينه الموسوم بـ"عزف على أوتار مهترئة" العام ٢٠٠٢م ليكون هذا العزف باكورة لعزف على أوتار أنيقة نحو العالمية.

وقرأ الصلهبي واحدًا من نصوص الديوان الأول وسط تفاعل كبير من الجمهور العريض الذي تفاعل كثيرًا.

وقدم الصلهبي نصًّا اختاره المحاور من الديوان الشعري الثاني للصلهبي بعنوان: خائنة الشبه وهو العنوان ذاته للديوان الثاني للشاعر الذي صدر العام 2004 م.

وعما إذا ما كان الكتاب ما زال.. أكد الصلهبي أن الكتاب مازال يحتل مكانة كبيرة وأنه سيبقى خير جليس على الرغم من الثورة الرقمية في عصرنا الحاضر، مؤكدًا أن هذه التحولات لابد منها ومتغيرات مستجدة ولا يمنع من الأخذ بأسباب هذه التقنية كونها جزءًا من حياتنا.

وشدد الصلهبي على دور المؤسسات الثقافية في تكريس ثقافة القراءة وأن على المدارس دورًا مهمًا في هذا الجانب وتكريس ثقافة القراءة لدى الناشئة منذ نعومة أظفارهم؛ لأن القراءة هي انعكاس حضاري للشعوب، إضافة إلى أن التوسع في خارطة القراءة سيمنحنا العديد من الميزات من أجل أن يكون للكتاب مكانته التي نريدها.

وانتقل الصلهبي إلى مرحلة مهمة له مع الكتاب حيث تحدث عن تجربة نوعية من خلال كتابه: بين يدي امرئ القيس، حيث حاكى في معلقة رائعة معلقة امرئ القيس وقرأ عدة مقاطع من هذا الإصدار الذي أصدره العام 2010 م عبر نادي القصيم الأدبي، واستمتع وتفاعل الجمهور كثيرًا مع مقاطع هذه المعلقة.

وعن مهرجان القصيدة الوطنية بأدبي جازان قال الصلهبي: إنه مشروع وطني يجمع شعراء من المملكة على مدى ٨ مواسم شعرية مضت، موضحًا أن المهرجان الشعري الـ 9 القادم سيكون متزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة.

وختم الصلهبي فعالية اليوم العالمي للكتاب بقصيدة وطنية بعنوان «سعودي» وسط تفاعل كبير وسط بيت الثقافة في مساء تاريخي تم الاحتفاء بالكتاب والمؤلف في اليوم العالمي.

وشهد الحوار الثري الذي أداره الكاتب والقاص محمد الرياني عددًا من المداخلات حول تجربة الشاعر، منوهين بما حققته جازان من إنجاز ثقافي واهتمام بالكتاب مؤخرًا كونها الأكثر قراءة في العام 2025م.