سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مكاسب طفيفة في ختام تعاملات اليوم، رغم تلاشي آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية لإنهاء حرب إيران، ولم تبد طهران وواشنطن استعداداً يذكر لتخفيف شروطهما.



ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية إلى حد كبير، التي بدأت بهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، لم يجر التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف، ورفعت أسعار النفط، وأججت مستويات التضخم، وألقت بظلال قاتمة على آفاق النمو العالمي.



مؤشرات الأسواق



وارتفع المؤشر في السعودية 0.1%، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي 0.6%، وزيادة سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.4%. وقفز سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيمياويات 10% إلى 12.65 ريال للسهم (3.37 دولار).



وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.1%، مدعوماً بارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيمياويات 0.6%.



وأنهى المؤشر في البحرين التعاملات على ارتفاع 0.2%، بينما صعد المؤشر في الكويت 0.3%. في المقابل، أغلق المؤشر في سلطنة عمان على انخفاض 0.5%. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.1%.