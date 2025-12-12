صدر للباحثين محمد عبد الرزاق القشعمي، وعبد اللطيف حبيب العبد اللطيف، كتاب (منيرة الموصلي.. عاشقة فلسطين)، باعتبارها رائدة من رواد الفنّ التشكيلي السعودي (1954-2019)، وسلطا الضوء على موهبتها الفنية ومحيطها الإنساني وقضايا عالمها العربي، وحوارها الدائم الذي لم ينقطع مع أدواتها الفنية، وأفكارها وموادها الخام، وعدّاها نموذجاً لفنانات عصرها، بانفتاحها الثقافي وباختيارها لعناوين معارضها الفنية التي تلامس همومها وهموم مجتمعها، ووصفها القشعمي بفنانة الألم الإنساني، ومدى اتساع علاقات منيرة بالوسط الثقافي، إذ حضر معرضها الأول في جدة، الشاعر الراحل علي الدميني، الشاعر أحمد الملا، القاصة فوزية العيوني، الأديب إبراهيم الحميد، الروائي سعد الدوسري، الراحل عبد العزيز المشري، وأخوه أحمد المشري، الشاعر عبد الله الخشرمي، الشاعر الراحل أحمد عايل فقيهي، والصحفي مصطفى إدريس، بصحبة شقيقته الخنساء.

وتضمّن الكتاب شهادات صالح إبراهيم الصويان، وبدرية علي، وإبراهيم شريف، والدكتورة فوزية أبوخالد، وكشفت عمّا تتمتع به منيرة الموصلي من صفات إنسانية وفنية عالية وحب للعطاء غير محدود.