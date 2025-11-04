يعود الفنان المصري أحمد حلمي إلى السينما مجدداً بفيلم «أضعف خلقه»، وذلك بعد غياب 3 سنوات.

ويشهد فيلم «أضعف خلقه» أول تعاون يجمع أحمد حلمي مع الفنانة التونسية هند صبري، وتحت قيادة المخرج عمر هلال.

الفيلم من إنتاج مشترك بين فيلم كلينك، فرونت رو، أرابيا بيكتشرز وبي سكوير، ويأتي بعد سلسلة من التعاون الناجح في أعمال مثل «أصحاب ولا أعز» و«مسألة حياة أو موت».

قصة الفيلم

يجسد حلمي دور عالم حيوانات يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة، ويواجه تحديات مهنية وأسرية، بينما يسعى للحفاظ على الحيوانات وسط ظروف صعبة.

بينما تجسد هند صبري شخصية أم صابرة تواجه ضغوط الحياة، ليقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا السوداء والدراما والتشويق، مع رسائل رمزية حول الحب، التضحية، والإنسانية.

الفيلم حاليًا في مرحلة ما قبل الإنتاج، على أن تبدأ التصوير في القاهرة يوم 14 نوفمبر.