تستعد مدينة أبها لاستضافة العرض المسرحي «أريد أن أتكلم»، لفرقة مسرح الطائف، الحائز على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الهواة، ضمن مواصلة جمعية المسرح والفنون الأدائية، تنظيم عروض جولة المسرح المحلي الثانية.

العرض المسرحي

يأتي العرض المسرحي من تأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج عبدالرحمن المالكي، ضمن أهداف الجولة الرامية إلى تعزيز حضور المسرح السعودي، وتوسيع دائرة وصوله إلى الجمهور المحلي في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دعم الحراك الثقافي والفني.

تنفيذ جمعية الثقافة والفنون

تُقام العروض على مسرح جمعية أدبي أبها، بتنفيذ جمعية الثقافة والفنون يومَي الخميس والجمعة القادمين 29 و30 يناير الجاري، ويصاحبها برنامج ثقافي متنوع يشتمل على فعاليات بعض الحرف اليدوية، والفنون الأدائية، إلى جانب ورش تدريبية.