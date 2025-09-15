قال المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالرحمن المطوع لـ«عكاظ» إن «النسخة الخامسة من الجوائز الثقافية الوطنية التي أقيمت برعاية كريمة من ولي العهد، تأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الثقافي ودعم المبدعين والمنتجين في مختلف المجالات».

استحداث جائزتين جديدتين

وأضاف المطوع: «النسخة الحالية تتميز عن سابقاتها باستحداث جائزتين جديدتين هما جائزة الحِرَف اليدوية وجائزة الإعلام الثقافي، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع دائرة التكريم لتشمل مجالات مؤثرة في المشهد الثقافي».

وتابع: «جائزة الإعلام الثقافي جاءت إيماناً من الوزارة بالدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في نقل الثقافة السعودية إلى مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً، فضلاً عن مساهمته في تطوير المحتوى الثقافي الإعلامي وإيصاله إلى المتلقي بجودة عالية».

وأردف: «أما جائزة الحرف اليدوية فقد استُحدثت بالتزامن مع عام الحرف اليدوية، تأكيداً على أهمية هذا القطاع ودوره في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الصناعات الثقافية التقليدية التي تمثل ركيزة مهمة في الثقافة السعودية».

وختم المطوع تصريحه لـ«عكاظ» قائلاً: «استمرار تنظيم الحفل بنسخه المتعاقبة يعكس التزام الوزارة بتقدير المبدعين في جميع القطاعات الثقافية، وإبراز إسهاماتهم في تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة».