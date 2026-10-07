رحيل نجمة العصر الذهبي لهوليوود إيفا ماري سانت عن 102 عامًا

توفيت الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت، نجمة العصر الذهبي لهوليوود والحائزة على جائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 102 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 7 عقود، تألقت خلالها إلى جانب عدد من أبرز نجوم السينما العالمية.

وأكد ممثلها وفاتها، أمس (الثلاثاء)، موضحًا أنها توفيت لأسباب طبيعية داخل منزلها في مدينة لوس أنجلوس، محاطة بأفراد عائلتها وأحبائها.

وقدمت إيفا ماري سانت انطلاقتها السينمائية اللافتة عام 1954، عندما شاركت مارلون براندو بطولة الفيلم الكلاسيكي «On the Waterfront»، من إخراج إيليا كازان، وهو الدور الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، بعدما جسدت شخصية «إيدي دويل».

وجاءت تلك الانطلاقة بعد أن كانت سانت قد حققت حضورًا في التلفزيون وعلى مسارح نيويورك، قبل أن تنتقل إلى الشاشة الكبيرة في أول أدوارها السينمائية أمام براندو، الذي كان آنذاك في ذروة نجوميته.



وبعد 5 سنوات، عززت سانت مكانتها في تاريخ هوليوود، عندما شاركت كاري جرانت بطولة فيلم «North by Northwest» للمخرج الشهير ألفريد هيتشكوك عام 1959، مجسدة شخصية «إيف كيندال»، في أحد أشهر أفلام الإثارة والتشويق في تاريخ السينما.

وجمع الفيلم بين الرومانسية والغموض والتشويق، واشتهر كذلك بمشهد المطاردة الشهير عند جبل «راشمور»، فيما أصبحت سانت من أبرز الوجوه المرتبطة بأفلام هيتشكوك.

وخلال مسيرتها التي تجاوزت 70 عامًا، عملت سانت مع عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم مونتغومري كليفت، وهنري فوندا، وبول نيومان، وغريغوري بيك، وريتشارد بيرتون، ووارن بيتي، وجيمس غارنر، وجورج سي سكوت، وبيرت لانكستر، وتوم هانكس.

وشملت أعمالها السينمائية البارزة أفلام «Raintree County»، و«Exodus»، و«The Russians Are Coming the Russians Are Coming»، و«Grand Prix»، و«Nothing in Common»، إضافة إلى «Superman Returns» في مرحلة لاحقة من مسيرتها.



ولم تقتصر مسيرة سانت على السينما، إذ كانت حاضرة بقوة في التلفزيون والمسرح، وحصلت على 5 ترشيحات لجائزة «إيمي»، قبل أن تفوز بها عام 1990 عن دورها في المسلسل القصير «People Like Us».

كما ظهرت على مسارح برودواي في مسرحية «The Trip to Bountiful»، وهو الدور الذي لفت أنظار المخرج إيليا كازان، ومهد لاحقًا لتعاونها معه في فيلم «On the Waterfront».

وبدأت سانت مسيرتها الفنية خلال العصر الذهبي للتلفزيون المباشر، حيث حصلت في بداياتها على ترشيحات لجائزة «إيمي» عن أعمال من بينها «Middle of the Night» ونسخة تلفزيونية موسيقية مباشرة من «Our Town»، التي جسدت فيها شخصية «إميلي» إلى جانب فرانك سيناترا وبول نيومان.

وُلدت إيفا ماري سانت في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، ونشأت في ألباني وديلمَر بولاية نيويورك. والتحقت بجامعة بولينغ غرين في ولاية أوهايو، وكانت تخطط للعمل في مجال التعليم، قبل أن تغير التمثيل مسار حياتها.

وبعد تخرجها، انتقلت إلى مدينة نيويورك، حيث درست في أكاديمية المسرح الأمريكي، وتتلمذت على يد لي ستراسبرغ في استوديو الممثلين.

وفي عام 2009 عادت سانت إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار بصفتها مقدمة، ثم ظهرت مجددًا في الحفل عام 2018، وحظيت بتحية حارة من النجوم الحاضرين عندما صعدت إلى المسرح وهي في الثالثة والتسعين من عمرها.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت سانت من المخرج جيفري هايدن لمدة 65 عامًا، حتى وفاته عام 2016. وترك الزوجان طفلين، إلى جانب 4 أحفاد وحفيدين من أبناء الأحفاد.

وبرحيل إيفا ماري سانت، تطوي هوليوود صفحة جديدة من تاريخ عصرها الذهبي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا امتد لأكثر من سبعة عقود، وأدوارًا جمعتها بأسماء بارزة مثل مارلون براندو وكاري جرانت، إلى جانب مخرجين كبار في مقدمتهم ألفريد هيتشكوك وإيليا كازان.