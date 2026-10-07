رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تبرع ولي العهد بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م.



تعزيز الوعي



وقال أمير منطقة الرياض: «إن مبادرة ولي العهد بالتبرع بالدم وإطلاق الحملة الوطنية السنوية، تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من عناية بصحة الإنسان وسلامة المجتمع، وحرصها على تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، وترسيخ قيم البذل والعطاء والتطوع والتكافل الإنساني بين أبناء المجتمع».