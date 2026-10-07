شاركت السعودية في الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.

قانون حماية المستهلك

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومتابعة مستجدات تنفيذ القوانين التجارية لدول المجلس، ومناقشة مستجدات قانون حماية المستهلك لدول المجلس، إضافةً إلى أعمال اللجان التابعة للجنة. واطلع المشاركون على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ القرارات السابقة للجنة، ومستجدات توسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، إضافةً إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة لأمانة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة للمنطقة. وشارك القصبي في الاجتماع الوزاري للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، والافتتاح الرسمي لمعرض ومنتدى صنع في الخليج، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس، واللقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة مع رواد الأعمال الخليجيين.

لقاءات ثنائية

وعلى هامش الاجتماع عقد القصبي لقاءات ثنائية مع كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو، والمفوض التجاري لملك بريطانيا في الشرق الأوسط وباكستان جيما ستيفنسون. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025م، بلغ نحو 268 مليار ريال، فيما بلغت صادرات المملكة لدول الخليج ما يقارب 186 مليار ريال.