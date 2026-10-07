تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من ضبط شاب متهم بقتل جدته في قرية القلعة التابعة لمركز قفط، بعد العثور على جثتها خلف الوحدة الصحية بالقرية، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات الأمن إخطارًا يُفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة مصابة بعدة طعنات، وتبين من الفحص أن حفيدها هو المتورط في الاعتداء عليها بهدف الحصول على مبلغ مالي، في ظل تعاطيه لمخدر (الشبو) الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد ساعات من الواقعة؛ تمهيدًا لاستجوابه والوقوف على تفاصيل ما حدث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، وسط متابعة أمنية مكثفة، في انتظار نتائج الفحص الجنائي والتقارير الطبية التي ستحدد الصورة الكاملة للجريمة.