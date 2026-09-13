كشف المطرب المصري بهاء سلطان تفاصيل جديدة عن الحادثةة المروري الذي تعرض له مؤخرًا على طريق وادي النطرون، موضحًا أنه لم يشعر بلحظة وقوع التصادم، بعدما كان نائمًا داخل السيارة.

وقال بهاء سلطان، في تصريحات إعلامية، إنه استيقظ ليجد نفسه داخل المستشفى، دون أن يتذكر تفاصيل الحادثةة، موضحًا: «أنا نمت في الطريق، صحيت لقيت نفسي في المستشفى»، مؤكدًا أن الحادثةة مر بسلام بفضل ربنا.

بهاء سلطان يطمئن المحيطين به

وأوضح الفنان أنه بعد استيقاظه من النوم حرص على طمأنة المحيطين به بشأن حالته، مشيرًا إلى أنه لم يكن مدركًا في البداية لما حدث، وعندما سأله البعض عن سبب وجوده داخل المستشفى، رد قائلًا: «معلش، كنت مريح شوية وهخرج أهو».

وتأتي تصريحات بهاء سلطان لتكشف للمرة الأولى عن تفاصيل اللحظات التي أعقبت الحادثةة، خاصة أنه لم يشاهد الواقعة ولم يشعر بالتصادم وقت حدوثه.

من كان يقود السيارة؟

رغم تصريحات بهاء سلطان الأخيرة عن حادثة وادي النطرون، لا تزال هوية قائد السيارة محل تساؤل، إذ أكد مدير أعماله ناصر بجاتو أن السائق الخاص كان يتولى القيادة، بينما تحدثت رواية أخرى عن تعرض بهاء لغفوة أثناء القيادة بسبب الإرهاق وقلة النوم.

وبينما قال بهاء إنه كان نائمًا ولم يشعر بالتصادم، فإنه لم يوضح موقعه داخل السيارة لحظة الحادثةة، ما أبقى تضارب الروايات قائمًا بشأن الشخص الذي كان خلف عجلة القيادة وقت وقوع التصادم.

حفلة في تونس

يشار إلى أن عاد بهاء سلطان إلى الجمهور التونسي بعد غياب 23 عامًا، خلال حفله أقيم بالأيام المتبقية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع باقة من أشهر أغانيه، التي رددها الجمهور معه بحماس طوال الحفل.