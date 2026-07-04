تحدثت الفنانة المصرية آمال ماهر عن طبيعة علاقتها الفنية بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن المنافسة بينهما لا تتجاوز حدود السعي لتقديم أعمال غنائية مميزة ترضي الجمهور، معتبرة أن تعدد الأصوات الناجحة يثري الساحة الفنية ولا يمثل سبباً للخلاف.

منافسة إيجابية

أوضحت آمال ماهر في تصريحات إعلامية أن المنافسة الإيجابية تعد دافعاً للفنانين لتطوير أنفسهم باستمرار، مشيرة إلى أن كل فنان يسعى إلى ترك بصمته الخاصة من خلال أعماله والنجاح الحقيقي يقاس بما يقدمه من جودة وإبداع.

إشادة بالعودة

كما حرصت على الإشادة بعودة شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الفني، مؤكدة أن حضورها يمثل إضافة مهمة للأغنية العربية، وأن جمهورها كان ينتظر عودتها، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق، وموجهة إليها تحية قائلة: «حمدًا لله على السلامة».

ترحيب بالتعاون

وعن إمكانية اجتماعهما في عمل غنائي، أبدت آمال ماهر ترحيبها الكامل بالفكرة، مؤكدة أنها لا تمانع تقديم ديو يجمعها بشيرين عبد الوهاب إذا توفرت الأغنية المناسبة، وهو ما زاد من حماس الجمهور الذي بدأ يتطلع إلى تعاون فني قد يجمع النجمتين خلال الفترة القادمة.

أحدث أعمالها

وكانت شيرين عبد الوهاب قد خاضت تجربة الديو الغنائي مع محمد حماقي عبر أغنية «بحرية»، التي أثارت جدلاً بين الجمهور، وانقسمت حولها الآراء بين مؤيد رأى فيها تعاونًا ناجحًا ومعارض لم يقتنع بالنتيجة الفنية.