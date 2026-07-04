أعلن النادي الأهلي، اليوم (السبت)، رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل موسم واحد من نهاية عقده.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» رسالة وداعية جاء فيها: «شكراً رياض محرز.. 3 أعوام لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد»، في ختام مسيرة اللاعب مع الفريق.



وكان محرز (35 عاماً) قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، قبل أن تنتهي علاقته بالنادي قبل عام من موعد انتهاء العقد.



وخلال ثلاثة مواسم، خاض الدولي الجزائري 122 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفاً، وصنع 50 هدفاً، وفقاً لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي.



ومن جانبه، ودّع رياض محرز جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي في تطبيق «سناب شات»، مكتفياً بكلمة مقتضبة قال فيها: «شكراً»، منهياً بذلك مشواره مع النادي برسالة حملت الكثير من الامتنان.