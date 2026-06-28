كشفت التفاصيل.. نجاة ابنة فاروق فلوكس من حادثة سير مروعة

تعرضت يسر، ابنة الفنان المصري فاروق فلوكس، لحادثة سير مروعة أسفرت عن تهشم سيارتها، قبل أن تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها نجت من الحادثة دون إصابات خطيرة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت يسر تفاصيل الحادثة، موضحة أن السيارة اصطدمت بمركبة أخرى، ما تسبب في فتح الوسائد الهوائية وتحطم الزجاج، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها لحادثة خلال شهر واحد.

أول تعليق بعد الحادثة

وكتبت عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل، عملت حادثة وخبطت عربية تانية، والـAirbags فتحت، والزجاج اتكسر عليا، للمرة الثانية الشهر ده، الحمد لله إني بخير».

ولاقت رسالتها تفاعلاً واسعاً من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها، متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة.

آخر أعماله الفنية

وعلى الصعيد الآخر، يبتعد فاروق فلوكس عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، فيما يعد مسلسل «الأب الروحي»، الذي عرض عام 2017، من أبرز محطاته الفنية الأخيرة، إذ قدم خلاله أحد أدواره اللافتة.

وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم سوسن بدر، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، ومحمود الجندي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج بيتر ميمي.