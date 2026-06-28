حقق الفنان المصري أحمد العوضي أمنية الطفل يوسف، المصاب بحروق، بعدما زاره داخل المستشفى، استجابة لرغبته في لقائه التي عبّر عنها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

استجابة فورية

وجاءت الزيارة بعد تداول فيديو للطفل يطلب فيه مقابلة أحمد العوضي، ليرد الفنان سريعاً عبر حساباته قائلاً: «أوامر يا حبيبي»، قبل أن يفي بوعده ويتوجه إلى المستشفى لزيارته.

لحظات مؤثرة

وقضى العوضي وقتاً مع الطفل داخل غرفته، وحرص على التقاط صور تذكارية معه والاطمئنان على حالته الصحية، في مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أشاد متابعون بالموقف الإنساني الذي قدمه الفنان.

إشادة واسعة

وتداول رواد مواقع التواصل صور الزيارة على نطاق واسع، معتبرين أن استجابة العوضي السريعة وحرصه على تحقيق أمنية الطفل تعكس جانباً إنسانياً بعيداً عن الأضواء، متمنين للطفل الشفاء العاجل.

عمل سينمائي جديد

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد العوضي عرض فيلم «شمشون ودليلة»، المقرر انطلاقه في دور السينما المصرية 8 يوليو، في أول بطولة سينمائية تجمعه بالفنانة مي عمر.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة «شمشون ودليلة» كل من عصام السقا، وخالد الصاوي، وخالد سرحان، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وأحمد عصام السيد، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الإثارة والتشويق.