تتجه أنظار جمهور الأغنية السعودية والخليجية إلى الموسم الصيفي الحالي، وسط ترقب للإعلان عن مجموعة من الحفلات الفنية والمشاريع الغنائية الجديدة التي يستعد عدد من نجوم الساحة لطرحها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الترقب في ظل النشاط المتواصل الذي يشهده القطاع الترفيهي والفني في المملكة، مع اقتراب انطلاق عدد من الفعاليات والمواسم الثقافية، التي اعتادت استضافة حفلات لفنانين سعوديين وخليجيين بارزين، إلى جانب إطلاق أعمال موسيقية جديدة تستهدف الجمهور داخل المملكة وخارجها.

ويتابع محبو الأغنية الخليجية مستجدات الفنانين عبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وعبادي الجوهر، الذين يحافظون على حضورهم المستمر في المشهد الغنائي عبر الحفلات الجماهيرية والإصدارات الموسيقية، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن برامج حفلات جديدة تخصهم خلال الأيام القادمة.