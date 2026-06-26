رغم ابتعاده التام عن الأضواء والعدسات منذ سنوات، لا يزال الفنان الكبير والقدير عادل إمام يتابع عن كثب كل ما يشغل الشارع المصري والعربي. وكان الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 على رأس اهتماماته، بحسب ما كشفه نجله النجم محمد إمام، الذي تحدث لأول مرة وبشكل مفاجئ عن كواليس تفاعل «الزعيم» مع مشوار الفراعنة المونديالي.

حماس الزعيم لـ«فراعنة حسام حسن»

وفجّر محمد إمام مفاجأة سارة للجمهور، مؤكداً أن والده يحرص بشدة على مشاهدة مباريات المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن، ويعيش أجواء المونديال بحماس جارف وشغف كبير، مشيراً إلى الكواليس التالية:

لحظة السعادة الكبرى: كشف محمد إمام أن انتصار مصر المثير على نيوزيلندا في المونديال كان من أكثر اللحظات التي أدخلت بهجة وسعادة لا توصف لقلب الزعيم.

فخر واعتزاز: أوضح أن عادل إمام يشعر بفخر شديد بما يقدمه الفراعنة في النسخة الحالية من كأس العالم، ويتابع نتائجهم ومجموعتهم بشغف، مثل ملايين المصريين الذين يحلمون بمواصلة هذا الإنجاز التاريخي في الأدوار الإقصائية.

ولم تتوقف تصريحات محمد إمام النارية عند حدود المستطيل الأخضر وكرة القدم، بل استغل الفرصة ليحسم بشكل نهائي وقاطع الجدل والمخاوف المتكررة حول الحالة الصحية لوالده، بعد سيل من الشائعات السوداء التي لاحقته بسبب غيابه الطويل.

وأكد بغضب من مروجي الشائعات، أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة جداً ويسخر من الأكاذيب، ويقضي معظم أوقاته الحالية مع أفراد أسرته وأحفاده في أجواء عائلية هادئة وسعيدة، نافياً صحة كل ما يتردد على السوشيال ميديا بشأن تعرضه لأزمات صحية. وأوضح أن عادل إمام اختار الابتعاد عن صخب الكاميرات بكامل إرادته الحرة، للاستمتاع بحياته الخاصة.

وجاءت هذه التصريحات الحصرية بالتزامن مع اشتعال منافسة موسم الصيف السينمائي، حيث يتألق محمد إمام بفيلمه الجديد «صقر وكناريا»، الذي يجمعه بالنجم شيكو في توليفة تمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

ولفت العرض الخاص للفيلم الأنظار بشدة بعدما شهد ظهوراً عائلياً نادراً لعائلة عادل إمام بالكامل، حيث تواجد المخرج رامي إمام، وزوجة محمد إمام وأبناؤه، وعدد من أحفاد الزعيم، في مشهد حظي بتفاعل واسع وجارف على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره الجمهور رسالة جديدة تؤكد قوة وتماسك أشهر عائلة فنية في تاريخ مصر والعالم العربي.