كشف الفنان المصري مدحت تيخا، تعرضه للنصب في شيك مالي قبل 3 أعوام، دون أن يتمكن من الحصول على مستحقاته المالية حتى الآن.

ساكت 3 سنين

وكتب تيخا عبر حسابه على «فيسبوك» «أنا اتنصب عليه في شيك بقالي 3 سنين إلا شهر وكام يوم من (ع.م) غير (ع.م) بتاع أخبار النهاردة، وطبعا أنا ساكت طول السنين دي قولت أقف جنبه وأستنى الدنيا تتيسر وهو كل شوية يقول لي أسبوع والفلوس جاية وأنا أقول أكيد هيبيع حاجة من أملاكه ويدي الناس فلوسها ولكن مفيش».

وتابع: «أتاريه بيصرف فلوسنا على أشياء أخرى، وأنا غلطتي إني طلعت جدع ووقفت جنبه ومرضيتش أرفع قضية عليه بالشيك، ولكن إللي في داء مبيبطلوش، وأنا صبرت مع الشخص الغلط لأن المحترمين معروفين في الوسط كله».

واختتم: «ملحوظة لصاحب الشيك، قدامك مهلة لأول الأسبوع القادم لو الفلوس مجاتش اسمك هيكون حديث المواقع كلها غير القضية، وربنا ينجينا من أمثال هؤلاء في المهنة دي يارب».

آخر الأعمال

و كان آخر أعمال تيخا مشاركته في مسلسل «سيد الناس»، بطولة الفنان عمرو سعد، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، والذي عُرض رمضان الماضي.

و «سيد الناس»، من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذي يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث.