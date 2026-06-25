طمأن الفنان الكويتي طارق العلي جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي بعدما أجرى عملية جراحية لتفتيت الحصى في المستشفى الأميري الجديد.

ووجه العلي رسالة صوتية عبر برنامجET بالعربي، أعرب فيها عن شكره لكل من سأل عنه وعبّر عن اهتمامه عن حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وعبّر طارق العلي عن امتنانه الكبير لكل من تواصل معه، سواء عبر الزيارات أو الرسائل النصية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة «إكس»، مشيرًا إلى تقديره لهذا الاهتمام والدعم المتواصل من جمهوره في مختلف الأماكن.

ولفت إلى أن الرسائل والدعم الذي تلقاه من محبيه، سواء بالكلمات الطيبة أو الهدايا، كانت لها أثر كبير في نفسه وتعكس قوة العلاقة بينه وجمهوره.

واختتم طارق العلي رسالته بقوله: «أنا بخير وصحة وعافية، وأشكر الجميع على دعواتهم ومحبتهم».