أثار النجم الأمريكي ليونيل ريتشي قلق جمهوره بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة خلال افتتاح جولته المشتركة مع فرقة «إيرث ويند آند فاير»في الولايات المتحدة، ما اضطره إلى إنهاء حفله قبل موعده المقرر.

إرهاق وعدم اتزان

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة غراند كازينو أرينا بمدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا، بدا ريتشي، البالغ من العمر 77 عاماً، في حالة من الإرهاق وعدم الاتزان أثناء أدائه إحدى أشهر أغنياته «Dancing on the Ceiling»، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المخضرم وهو يجلس أكثر من مرة على خشبة المسرح خلال العرض.

أشعر بالدوار

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، خاطب ريتشي الجمهور قائلاً: «عندما تشعر بالدوار، اجلس»، في إشارة إلى حالته الصحية المفاجئة.

ورغم ذلك، حاول مواصلة الحفل، فانتقل إلى البيانو ليؤدي أغنية «Three Times a Lady»، إلا أنه اضطر بعد ذلك إلى إعلان استراحةٍ قصيرة على أمل استعادة نشاطه ومتابعة الأمسية.

إعلان الإلغاء

بعد مغادرة ريتشي المسرح، واصلت فرقته الموسيقية العزف لنحو 15 دقيقة، قبل أن تنسحب بدورها، وانتظر الجمهور نحو 40 دقيقة إضافية قبل أن يظهر عازف الساكسوفون دينو سولدو ليعلن الخبر الذي لم يكن الحاضرون يتمنونه.

وقال سولدو للجمهور: «للأسف، ليونيل لا يشعر بأنه بخير، ولن يتمكن من استكمال الحفل»، شاكراً الحضور على صبرهم وتفهمهم.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة الحالة الصحية لريتشي أو مدى تأثيرها على المواعيد القادمة من الجولة الفنية.

26 محطة

وأعلن ريتشي وفرقة «إيرث ويند آند فاير» في وقت سابق من هذا العام جولة أمريكية مشتركة تضم 26 حفلاً في عدد من المدن الكبرى.

وانطلقت الجولة من مينيسوتا، على أن تشمل محطات بارزة في نيويورك داخل قاعة ماديسون سكوير غاردن، إضافة إلى لوس أنجليس، قبل أن تختتم في مدينة أوستن بولاية تكساس في 14 أغسطس القادم.