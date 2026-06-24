تتسلّم الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) جائزة جديدة تضاف إلى سجل نجاحاتها، وذلك خلال احتفالية في مدينة بيفيرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، تقديراً لأعمالها الفنية ومسيرتها الحافلة بالنجاحات في الدراما والسينما العربية.

أبرز نجمات العرب

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بالمكانة الكبيرة التي حققتها ياسمين عبدالعزيز على مدار سنوات طويلة، بعدما نجحت في ترسيخ اسمها واحدةً من أبرز نجمات الوطن العربي، من خلال أعمال جماهيرية حققت نجاحات واسعة، وتركت بصمة خاصة لدى الجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضوراً لافتاً لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العربية المؤثرة من مختلف أنحاء الوطن العربي، في واحدة من أبرز الفعاليات العربية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتفي سنوياً بقصص النجاح والإنجازات العربية على الساحة الدولية.

ويؤكد هذا التكريم حجم الشعبية والتأثير الذي تتمتع به ياسمين عبدالعزيز، لتواصل حصد التقدير العربي والدولي بعد مشوار فني حافل بالأعمال الناجحة التي جعلتها واحدة من أكثر النجمات حضوراً وجماهيرية في العالم العربي.