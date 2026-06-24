كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة نيتها تغيير مسارها في الفن بعد أن أعلنت اعتزال التمثيل والاكتفاء بتقديم محتوى ديني على قناتها الخاصة في «يوتيوب»، طالبةً من متابعيها مساعدتها في اختيار المواد التي يمكن أن تبدأ بها.

الحياة الطيبة

وأشارت حلا عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» إلى نيتها تقديم برنامج حواري جديد، ونشرت صورة جديدة لها من داخل أحد المساجد، وعلّقت عليها قائلةً: حابة آخد رأيكم في فكرة دايماً في بالي بس مش عارفة أبدأ إزاي ومنين، حابة أعمل بودكاست أسمّيه "الحياة الطيبة".

وتلقّت شيحة العديد من التعليقات التي أشار أصحابها إلى عدد من الخطوات التي يجب عليها أن تتخذها للبدء بالبودكاست الخاص بها، فيما دعا لها آخرون بالتوفيق.

منشور حلا شيحه عبر حسابها على انستغرام.

رحلة تحوّل

وتُعد حلا شيحة واحدة من أكثر الفنانات المصريات إثارةً للجدل بسبب التحولات المتعدّدة التي شهدتها حياتها الشخصية والفنية، وتحولت حياتها من نجمة سينمائية بارزة بعدما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب ثم النقاب، قبل أن تعود إلى الفن مجدّداً، ثم تتجه لاحقاً إلى تقديم محتوى ديني عبر الإنترنت.

وحققت حلا شهرة واسعة في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة من خلال مشاركتها في عدد من الأفلام الناجحة، مثل: «السلّم والثعبان»، «سحر العيون»، «اللمبي»، «عريس من جهة أمنية»، وأصبحت خلال تلك الفترة من أبرز نجمات جيلها في السينما المصرية.

قرار مفاجئ

وفي 2005 تقريباً، بدأت حلا شيحة مرحلة جديدة في حياتها باختيارها الالتزام الديني، وبعد فترة قصيرة قررت ارتداء الحجاب ثم اعتزال الفن بشكل كامل عقب زواجها وانتقالها للعيش لفترة خارج مصر.

لاحقاً ارتدت النقاب أيضاً، وابتعدت عن الأضواء والوسط الفني لسنوات طويلة، وقد تحدثت حلا عن أن هذه المرحلة جاءت نتيجة قناعات دينية وشخصية تشكّلت لديها تدريجاً.

كما أشارت في تصريحات سابقة إلى أن حضورها بعض الدروس الدينية كان من العوامل المؤثّرة في قرارها.

خلال سنوات الابتعاد عن الفن، شاركت حلا شيحة في تقديم دروس ومحاضرات دينية في مراكز متخصّصة، وحرصت على نشر رسائل دينية وتربوية، ورفضت آنذاك العديد من العروض الإعلامية الخاصة بالبرامج الدينية مفضّلةً العمل في نطاق محدود بعيداً من الشهرة.

وفاجأت حلا شيحة الجمهور في 2018 بخلع الحجاب والعودة إلى التمثيل بعد غياب لأكثر من عقد. وأثار القرار جدلاً واسعاً بين مؤيد اعتبره حرية شخصية، ومعارض رأى أنه تراجع عن قراراتها السابقة، لتعود بعدها للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية جديدة، وكان من أبرزها مسلسلا «زلزال» مع محمد رمضان، و«إمبراطورية م» مع خالد النبوي قبل أن تعود للحجاب مرة أخرى وتحذف عدداً كبيراً من صورها السابقة على حساباتها الإلكترونية عام 2025.