أطلقت هيئة الموسيقى برنامج «أثر» تحت شعار «الموسيقى للجميع»، بالشراكة مع أنغامي، في خطوة تستهدف توظيف الموسيقى كأداة للتنمية الاجتماعية وتعزيز الاندماج الثقافي، عبر مبادرة تفاعلية تسعى إلى تحقيق أثر مجتمعي وإنساني مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة في المملكة.

لغة عالمية

وأكدت الهيئة أن البرنامج ينطلق من مفهوم أن الموسيقى تمثل لغة عالمية قادرة على تعزيز التفاعل الإنساني والاجتماعي، عبر تجارب موسيقية مشتركة تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم الاندماج الثقافي من خلال أنشطة تفاعلية متنوعة.

3 أهداف رئيسية

ويرتكز برنامج «أثر» على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تمكين المستفيدين من خوض تجارب موسيقية مشتركة تعزز الثقة والانتماء، وتطوير نموذج وطني لقياس الأثر الاجتماعي للموسيقى، إلى جانب تعزيز ارتباط المشاركين بالهوية الثقافية السعودية من خلال برامج وأنشطة موسيقية متنوعة.

دعم الفئات ذات الأولوية

ويستهدف البرنامج عدداً من الفئات المجتمعية ذات الأولوية، من بينها مرضى السرطان، والأيتام، وأبناء شهداء الواجب، وذوو الهمم، إضافة إلى الأطفال وكبار السن، في إطار توجه الهيئة نحو توسيع نطاق الأثر المجتمعي للموسيقى والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والمشاركة.

وتأتي الشراكة بين هيئة الموسيقى ومنصة أنغامي ضمن جهود الهيئة لتطوير مبادرات نوعية توظف الفنون في خدمة المجتمع، وتعزز من حضور الموسيقى كوسيلة للتواصل الإنساني، والإسهام في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واندماجاً، بما يرسخ دور الفنون في دعم التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة.