يواصل الفنان المصري أحمد حلمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد «حدوتة» داخل أحد أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار التحضيرات المكثفة لإنجاز العمل واللحاق بالموسم السينمائي القادم.

وبحسب القائمين على الفيلم، جاء اختيار مدينة الإنتاج الإعلامي لما توفره من بنية تحتية وتجهيزات فنية متقدمة، إلى جانب القدرة على التحكم الكامل بعناصر الصوت والإضاءة، بما يتناسب مع طبيعة المشاهد التي يجري تصويرها خلال هذه المرحلة.

ويكثف حلمي ساعات التصوير تمهيدًا لعودته إلى المنافسة السينمائية، بعد غياب استمر نحو ثلاث سنوات منذ آخر أعماله «واحد تاني»، وسط ترقب من جمهوره لمشاهدة تجربته الجديدة على الشاشة الكبيرة.

ويشارك في بطولة فيلم «حدوتة» كل من: ماجد المصري، وأمينة خليل، ورحمة أحمد، ومحمد عبدالعظيم، فيما تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حول رجل نشأ لدى أسرة أخرى بعد وفاة والديه، ليواجه سلسلة من المفارقات والتحديات التي تقلب حياته رأسًا على عقب.