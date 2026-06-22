أتخذت أسرة الفنانة الراحلة سهام جلال إجراءات قانونية ضد أحد الأطباء جراء تعرضها لخطأ طبي خلال الفترة التي سبقت وفاتها.

لن نتنازل

وأكد شقيق الفنانة الراحلة خالد جلال أن الأسرة في البداية كانت لديها شكوك حول تعرض سهام لخطأ طبي، ولكن في ما بعد تأكدت الأسرة من الأمر، بعدما تلقت شكاوى عدة ضد الطبيب المعالِج لسهام جلال.

وقال في تصريحات إعلامية: «تلقّينا شكوى من أسرة أخرى تعرض أحد أبنائها لخطأ طبي على يد نفس الطبيب المعالج لسهام، وحدث معه مثل ما حدث مع شقيقتي، والرجل توفي، ونحن كأسرة لن نتنازل عن حقها».

خطأ طبي

وكشف شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، في مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج «تفاصيل» الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقته، مؤكداً أنها كانت تعاني من آلام في الظهر قبل اكتشاف إصابتها بمشكلة صحية في الشرايين، مشيراً إلى أن الأطباء شخّصوا الحالة بانسداد في شرايين القدمين، ما استدعى إجراء عملية جراحية، إلا أن حالتها تدهورت بعد العملية وفقدت حياتها، وقال: «كانت فعلاً تعبانة، ولكن دخلنا العملية وفقدنا أغلى حاجة».

وأكد أن الأسرة لا ترغب بالخوض في تفاصيل الوفاة أو الحديث عن احتمالات وجود خطأ طبي، موضحاً أن العائلة تمر بمرحلة حداد وتفضّل عدم توجيه اتهامات لأي طرف في الوقت الراهن إلا بعد التأكد.