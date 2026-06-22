هل ارتدت انتصار الحجاب فعلاً؟.. الفنانة تكشف لـ «عكاظ»

حسمت الفنانة المصرية انتصار الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن ظهورها بالحجاب أثناء مشاركتها في العرض الخاص لفيلم «صقر وكناريا»، وسط تساؤلات واسعة بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية اتخاذها هذه الخطوة بشكل دائم.

ونفت انتصار في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، كل تلك الأنباء حول ارتدائها الحجاب في الوقت الحالي، وأكّدت أن الأمر لا يتجاوز كونه جزءًا من إطلالة الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل في إطار الترويج للشخصية وتعريف الجمهور بها.

وأضافت أنها إذا قررت ارتداء الحجاب مستقبلًا فستعلن الأمر بنفسها بشكل واضح وصريح، وأكّدت أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير على طبيعة مشاركاتها الفنية، ما يستدعي إعلانه للجمهور بشكل مباشر.

وعلى جانب آخر، أعربت انتصار عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «صقر وكناريا»، مشيدة بالتعاون مع الفنان المصري محمد إمام، الذي وصفته بأنه يمتلك حضورًا كوميديًا مميزًا وقدرة خاصة على تقديم الإيفهات الطريفة بأسلوب يلقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ويعرض فيلم «صقر وكناريا» في دور العرض السينمائية بالوطن العربي يوم 24 يونيو، ويجمع العمل في بطولة كل من شيكو، يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، خالد الصاوي، وآخرين. والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.