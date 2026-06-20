في مفاجأة للجمهور، احتفل الفنان المصري الشاب عمر حسن يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، بمرور 3 سنوات كاملة على اتخاذه قرار التوقف عن تناول الكحوليات وتعافيه من الإدمان، كاشفًا عن رحلة طويلة من التغيير وإعادة بناء نمط حياته خلال تلك الفترة.

ونشر عمر حسن يوسف عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك» رسالة استعاد فيها تفاصيل تجربته، موضحًا أنه مر بـ1095 يومًا من الوعي الكامل والحضور الذهني، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد الإقلاع عن العادات السابقة مثل تناول الكحول والمخدرات، بل الوصول إلى حياة أكثر اتزانًا واستقرارًا.



تغيير شامل في نمط الحياة

وأشار الفنان إلى أن قراره مثَّل نقطة تحول مهمة في حياته، إذ سعى لبناء أسلوب حياة جديد بعيدًا عن أي سلوكيات قد تؤثر عليه نفسيًا أو جسديًا، لافتًا إلى أنه أصبح أكثر وضوحًا وهدوءًا وقدرة على مواجهة تحدياته اليومية.



رسالة دعم ومساندة

وأضاف عمر حسن يوسف بالتأكيد على امتنانه لهذه التجربة وما حققته له من نضج داخلي، موجهًا رسالة تشجيع لكل من يبدأ رحلة مشابهة، لافتًا إلى أن التعافي والتغيير ممكنان مع الصبر والاستمرارية خطوة بخطوة.



الرد على الانتقادات

وكان عمر حسن يوسف رد سابقًا على الاتهامات والانتقادات التي طالته بشأن دخوله مجال التمثيل عن طريق الواسطة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح ويجور على حقه.

وأوضح في فيديو عبر «فيسبوك» أن بداياته الفنية جاءت بدعم من بعض صناع العمل، من بينهم المنتج محمد العدل، وليس عبر تدخل والده الفنان الراحل حسن يوسف، مشددًا على أن والده لم يتوسط له في أي عمل، وكان دائم النصح له بالتركيز على دراسته.