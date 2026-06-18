في مشهد يعكس حجم الالتفاف الجماهيري والإعلامي حول المنتخب السعودي، اجتمع عدد من النجوم والشخصيات المؤثرة تحت شعار «معاك يا الأخضر»، في رسالة دعم وتحفيز للمنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وشهدت مباراة السعودية والأروغواي مشاركة نخبة من الأسماء المعروفة في مجالات الفن والإعلام، من بينهم الفنانة إلهام علي، والفنانة ريم عبدالله، والفنان فيصل العيسى، وصانعة المحتوى لمى الكناني، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة التي عبرت عن فخرها ودعمها للأخضر في رحلته العالمية.

وأكد المشاركون، أن المنتخب السعودي يمثل طموحات ملايين المشجعين داخل المملكة وخارجها، مشددين على أهمية الوقوف خلف اللاعبين والجهازين الفني والإداري في هذا الحدث الرياضي الكبير، خصوصاً بعد المستوى الرائع الذي قدمه منتخبنا الوطني أمام نظيره الأرجوياني.

وتأتي هذه الرسائل في إطار الحراك الجماهيري المتواصل مع مشاركة المنتخب في المونديال، حيث تتزايد المبادرات الداعمة عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، في تأكيد على المكانة التي يحظى بها الأخضر لدى مختلف فئات المجتمع.

ويأمل الشارع الرياضي السعودي أن يواصل المنتخب تقديم مستويات مميزة، تعكس تطور كرة القدم السعودية وحضورها المتنامي على الساحة العالمية.