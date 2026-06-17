سيطرت وصية الفنان الراحل محمد مرزبان على مشهد جنازته التي أُقيمت اليوم في القاهرة، بعدما حرص عدد كبير من المشيعين على ارتداء الملابس البيضاء تنفيذاً لرغبته قبل رحيله، في مشهد استثنائي امتزجت فيه مشاعر الحزن بالوفاء لآخر أمنياته.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد حسن الشربتلي، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء الراحل الذين حرصوا على مؤازرة أسرته وتوديعه.

وشهدت مراسم الجنازة حضور الفنانين إسماعيل فرغلي وصبحي خليل، إلى جانب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة سلوى محمد علي، والإعلامي أسامة منير، وعدد من المقربين ومحبي الفنان الراحل.

وكان محمد مرزبان قد فارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال الأيام الماضية، وخضع للعلاج والرعاية الطبية المكثفة داخل أحد المستشفيات، قبل أن يُعلن نبأ وفاته، ما أثار حالة واسعة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني وجمهوره.

وحوّل تنفيذ وصيته بارتداء اللون الأبيض جنازته إلى مشهد لافت، خطف الأنظار وتصدر تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره تعبيراً عن تقدير محبيه وحرصهم على تلبية رغبته الأخيرة.