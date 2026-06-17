شهدت قضية مقتل الفنان الراحل سعيد مختار تطورات متسارعة، تمثلت في تأجيل جلسات المحاكمة وتنحي محامية المجني عليه، في واقعة تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.

تأجيل المحاكمة

وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار إلى جلسة 21 سبتمبر القادم، لإتاحة الوقت الكافي أمام أطراف الدعوى للاطلاع على المستندات واستكمال المرافعات القانونية.

تنحٍ وغدر بشع

وفي تطور مفاجئ، أعلنت المحامية شيرين جودة تنحيها عن الدفاع عن حقوق الفنان الراحل، بعد ساعات من قرار التأجيل.

وكتبت المحامية عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «أديت واجبي المهني خلال الفترة الماضية»، مشيرة إلى وجود أسباب خاصة دفعتها لاتخاذ قرار التنحي، مع تأكيدها على قناعتها بأن الراحل كان ضحية «غدر بشع»، وفق تعبيرها.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة وقعت أمام أحد الأندية الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، انتهت بمقتل الفنان طعناً بسلاح أبيض.

وبحسب تحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية، فقد توجه الفنان الراحل إلى النادي لرؤية نجله، قبل أن تنشب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، الذي يُقال إنه زوج طليقته، وتطورت إلى اشتباك بالأيدي أمام بوابة النادي.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم بتسديد طعنات أدت إلى وفاة الفنان في الحال قبل وصول محاولات الإسعاف.