فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن انفصال الفنانة السورية نسرين طافش عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، قطعت طافش بعدم صحة هذه الأنباء.

شهر العسل

وفاجأت نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته معها الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards بنسخته الفائتة، الذي أُقيم في الرياض.

وقالت نسرين خلال اللقاء: «اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسّه جاية من شهر العسل».

من هو زوج نسرين؟

وأحمد جوهر رجل أعمال مصري ومالك سلسة محلات للمجوهرات، وحقق شهرة واسعة برفقة أسرته في عالم المجوهرات منذ سنوات طويلة.

وعُرف جوهر في الوسط الفني في 2014، حين تزوج من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، واحتفلا بزفافهما في أحد فنادق شرم الشيخ، بحضور عدد من نجوم الفن، وأحيت الحفل كلٌّ من أنغام وسميرة سعيد وأحلام، وقد استمر زواجهما 6 سنوات قبل أن يُعلن طلاقهما.

ويعد جوهر الزوج الثالث لنسرين طافش، إذ انفصلت عن زوجها السابق الدكتور المصري شريف شرقاوي مرتين، قبل أن تعلن طلاقها منه نهائياً في يوليو2023. وكان زواجها الأول من رجل أعمال عربي لم تكشف أبداً عن هويته، وانفصلت عنه في 2013.