تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصدّر قوائم «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل «ممكن»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالنجم التونسي ظافر العابدين، وسط تفاعل من الجمهور مع تطورات الأحداث والكيمياء اللافتة بين بطلي العمل.

وينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الرومانسية الاجتماعية، وتدور أحداثه حول «نور»، الشابة الحالمة التي تتعرض للخداع وتجد نفسها في مواجهة ظروف قاسية تسلبها حريتها وتضعها أمام خيارات مصيرية، قبل أن تتقاطع حياتها مع «زياد»، الطبيب الناجح الذي يحمل بدوره ماضياً مؤلماً وأسراراً معقدة. ومن خلال اتفاق غير متوقع بينهما، تنشأ علاقة مليئة بالصراعات النفسية والعاطفية والتحديات الاجتماعية.

وتقدّم نادين نجيم في العمل شخصية من أكثر الشخصيات تعقيداً في مسيرتها الدرامية، إذ تمر بتحولات متسارعة بين الضعف والقوة، وتخوض رحلة مليئة بالمواجهات التي تكشف جوانب جديدة من شخصيتها مع تطور الأحداث. ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب نادين وظافر، كل من زينة مكي، رودريغ سليمان، آلان سعادة، رولا حمادة، أنجو ريحان، فيما يتولى إخراجه أمين درة.