وجد الفنان حسن الرداد نفسه في قلب «عاصفة» من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحول مقطع فيديو نشره بغرض الدعابة والمزاح مع جمهوره إلى مادة للنقاش الساخن والتحذيرات المتبادلة.

تحدي «الفم فقط»

بدأت القصة حين شارك الرداد متابعيه فيديو لتحدٍ وصفه بالطريف، حيث حاول مع أحد أصدقائه شرب زجاجة مياه كاملة دون استخدام اليدين نهائياً، معتمداً على الفم فقط لفتح الزجاجة وتناول ما بداخلها. ورغم أن الأجواء في الفيديو كانت يسيطر عليها الضحك والفشل الكوميدي في تنفيذ المهمة، إلا أن ردود الفعل لم تكن كلها «ضحكاً».

بمجرد انتشار الفيديو، انقسم الجمهور إلى فريقين، فريق يرى أن المحتوى خفيف ولا يستحق الهجوم، وفريق آخر أبدى قلقه الشديد من تأثير هذا التحدي على الأطفال والمراهقين. وحذر متابعون من أن محاولة فتح الزجاجات بالأسنان أو شرب الماء بهذه الطريقة قد تؤدي إلى إصابات أو مخاطر غير متوقعة، خاصة إذا حاول الصغار محاكاة نجمهم المفضل.

وأعاد هذا التحدي فتح النقاش القديم المتجدد حول «مسؤولية المشاهير» فيما يقدمونه من محتوى، فبينما يراه الفنان لحظة عفوية، يراه خبراء التواصل الاجتماعي رسالة غير مباشرة قد تُفهم بشكل خاطئ. وحتى الآن، لم يعلق حسن الرداد على موجة الانتقادات، تاركاً الفيديو يتصدر محركات البحث كواحد من أكثر المقاطع إثارة للجدل هذا الأسبوع.