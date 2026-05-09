أحيا الفنان المصري أحمد سعد، مساء أمس (الجمعة)، حفلاً غنائياً في منطقة «مدينتي» في أول ظهور له بعد طلاقه للمرة الثالثة، وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل كبير.

نكات ومزاح

وفاجأ سعد الحضور بمداعبات ومزاح على خشبة المسرح، رغبة منه في تلطيف الأجواء بعد أزمته الأخيرة، فيما تحاشى التطرق المباشر إلى تفاصيل انفصاله عن علياء بسيوني، مفضلاً الاكتفاء بالغناء والمزاح مع محبيه.

انفصال رسمي

وكشف سعد في بيان أصدره انفصاله عن زوجته، معلناً بدء إجراءات الطلاق وإنهاء مهامها في إدارة أعماله.

وقال عبر حسابه في إنستغرام: «نظراً للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الـ 3 منذ 3 أشهر، أصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي».

وأضاف: «أباشر حالياً معاملات الطلاق»، واعداً بكشف هوية مدير أعماله الجديد خلال الأيام المقبلة.